والمهرجان الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني يعد هو الأكبر والأشمل بالسعودية، ويتضمن أنشطة ثقافية وفنية وترفيهية ورياضية من أبرزها سباق الهجن السنوي الكبير وحفل العارضة.



ويرفع المهرجان الذي يقام على مدى ثلاثة أسابيع هذا العام شعار "وفاء وولاء". وفسر وزير الحرس الوطني الأمير خالد بن عبد العزيز بن عياف شعار المهرجان قائلا "ولاء للأرض، ولاء للتاريخ، ولاء لولاة الأمر، الذين لا يألون جهدا في عمل كل ما في إمكاننا لأن نقرب البعيد لأبناء هذا الوطن وأجياله القادمة".



وقال في مؤتمر صحفي الأحد، إن فعاليات المهرجان ستبدأ الخميس القادم 20 ديسمبر كالمعتاد بسباق الهجن السنوي الكبير "النواة الأولى لهذا المحفل الوطني" كما سيحضر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وضيوف المهرجان مساء ذات اليوم الحفل الخطابي والفني، والذي يتضمن أوبريت "تدلل يا وطن".



وأضاف أن المهرجان سيكرم عددا من الشخصيات السعودية "نظير إسهاماتها ومنجزاتها وخدماتها للمواطن والوطن في عدة مجالات" لتنطلق بعد ذلك فعاليات المهرجان المتنوعة بشقيها الثقافي والتراثي.



وأشار إلى أن العاهل السعودي سيرعى كالمعتاد حفل العرضة السعودية الذي سيقام في الصالات الرياضية بطريق الدرعية يوم الثلاثاء 25 ديسمبر "كأحد السمات الأصيلة والعريقة لبلادنا".



وتحل إندونيسيا ضيف شرف الدورة الثالثة والثلاثين لمهرجان الجنادرية. وحضر المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل المهرجان الأحد مبعوث الرئيس الإندونيسي لشؤون الشرق الأوسط علوي عبد الرحمن شهاب.



وقال شهاب "كلنا نعلم أن الجنادرية تعد مناسبة سنوية تاريخية لها أهميتها القصوى، وتجمع بين ثراء التراث الثقافي القديم مع إنجازات التقدم للمملكة العربية السعودية بشكل خاص والدول المحيطة بها بشكل عام، لذا إنه ليس من الغريب أن يزور هذا المهرجان دائما ملايين الزائرين وكذلك يعتبر أكبر مهرجان ثقافي سنوي في منطقة الشرق الأوسط".



ويستمر مهرجان الجنادرية حتى التاسع من يناير.