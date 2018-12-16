وأظهرت لقطات الفيديو التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية محاولات عدة من لإنقاذ الفيل، إلا أن معظمها باءت بالفشل.

واستخدم رجال الإنقاذ ألعابا نارية لإرشاد الفيل إلى المناطق الضحلة من المجرى المائي حتى يتسنى لهم إنقاذه، بعد أن دخل في منطقة عميقة كاد أن ينفق فيها غرقا.

وشرع رجال الإنقاذ في إعداد سلم خشبي، كما أظهرت لقطات الفيديو، وحاول الفيل الصعود عليها إلا أنه سقط في الماء.

وجاءت لحظة الحسم، حيث قام رجال الإنقاذ بوضع إطارات للسيارات في المنحدر وقام الفيل بالصعود عبرها، حتى ترجل إلى خارج المجرى المائي بعد لحظات عصيبة.