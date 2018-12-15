وأظهر فيديو صادم للحادثة انتشر على وسائل الإعلام الأميركية، الواقعة العنيفة خلال مباراة لهوكي الجليد بين فريقين لمدرستين ثانويتين في مدينة دالاس الأميركية.



وخلال التحام بين اللاعبين، قرر أحد اللاعبين الانتقام بضرب اللاعب المنافس بالعصا وهو ملقى على الأرض، واستمر في ضربه بشكل هستيري، حتى تدخل حكام المباراة.



وقرر اتحاد تكساس للهواة برياضة الهوكي إيقاف اللاعب عن اللعب مؤقتا، مع تحديد جلسة استماع في يناير لتحديد ما إذا سيتم تمديد مدة الإيقاف أو إنهائها.



وقال نائب رئيس الاتحاد، لوكاس ريد: "هذا الاعتداء هو أسوأ شيء رأيته على شريط فيديو".