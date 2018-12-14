وقالت وكيلة المغنية ديفرا هال ليفي، إن نانسي، الحاصلة على جوائز "غرامي"، توفيت في منزلها بولاية كاليفورنيا.

وكانت المغنية التي اشتهرت في ستينيات القرن الماضي ترفض أن توصف بأنها "مغنية جاز" خلال معظم مسيرتها الفنية، لأنها كانت تغني أنواعا موسيقية أخرى.

وأضافت ديفرا هال ليفي: "كانت واحدة من هؤلاء المغنين النادرين الذين يستطيعون أداء أي شيء. الجاز والبلوز البوب وحتى الفانك. غنت كل شيء".

ونالت ويلسون جائزة "غرامي" عن ألبومها "كم أنا سعيدة" (هاو جلاد آي آم) في عام 1965، ثم نالت الجائزة عدة مرات في 2005 و2007 في موسيقى الجاز، بالإضافة إلى نيلها جائزة "غرامي" عن مجمل أعمالها في 2004.