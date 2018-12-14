وأعلنت قاعة المشاهير (هول اوف فيم) أن جانيت (52 عاما)، أخت المغني الراحل مايكل جاكسون الصغرى، ستدخل القاعة مع ستيفي نيكس، مغنية فرقة فليتوود ماك وخمسة فرق بريطانية هي ديف ليبارد وروكسي ميوزيك وراديوهيد وذا كيور وذا زومبيز.



وذكرت مجلة بيلبورد أن هذه هي أكبر مجموعة فرق بريطانية تنضم مجتمعة للقاعة التي تتخذ من كليفلاند مقرا على مدى تاريخها الممتد منذ 33 عاما.



ورُشحت جانيت، الحائزة على خمس جوائز غرامي، لدخول قاعة المشاهير مرتين من قبل لكنها لم تحظ بتأييد ألف من الفنانين والمؤرخين والعاملين في مجال الموسيقى يختارون الأسماء التي تنضم للقاعة.



وكتبت جانيت على تويتر: "لقد فعلناها يا رفاق. أشكركم جميعا لحبكم ودعمكم".



وستقام مراسم انضمام السبعة لقاعة المشاهير في بروكلين في نيويورك يوم 29 مارس. ويتعين أن يمر 25 عاما على الأقل على إطلاق المغني أول أعماله الفنية ليصبح مؤهلا لدخول القاعة.