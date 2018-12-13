وقال الضابط بالشرطة، آيه. فالارماثي، إن الفتاة وتدعى، إي. حنيفة زارا، من بلدة أمبور الجنوبية على بعد 100 كيلومتر من مدينة تشيناي شرقي الهند، لا ترغب في أن تقضي حاجتها في العراء وحصلت على وعد من والدها ببناء مرحاض داخل المنزل.

وأضاف أنه حين لم ينفذ الأب وعده ذهبت إلى الشرطة لتقديم شكوى، في حين تمثل قضاء الحاجة في أماكن مفتوحة مشكلة حتى في الولايات الصناعية المتقدمة بالهند.

وأوضح فالارماثي: "أصرت الفتاة على القبض على والدها لأنها شعرت أنها تعرضت للغش. اتصلنا بوالدها واستدعيناه إلى مركز الشرطة وأقنعناهما بأن يتصافحا ويتوصلا لحل وسط".

وتقود حكومة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، حملة لبناء 100 مليون مرحاض خلال 5 أعوام، لكن الحملة لم تغط أجزاء كبيرة من البلاد.

وقال الأب لصحيفة "تايمز أوف إنديا" إنه طلب المساعدة مرتين من البلدية بموجب حملة مودي، التي تحمل اسم "الهند نظيفة" لكنه لم يتلق ردا.