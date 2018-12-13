وانتشر على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لهيلاري كلينتون وهي ترقص بعفوية دون أي تحفظات إلى جانب جون كيري مع النجم الهندي شاروخان خلال حضورهم حفل الزفاف.

وأظهر الفيديو شاروخان وهو يعلم هيلاري بعض الحركات الراقصة على الطريقة الهندية وسط جو صاخب.

ويحتفل أغنى رجال الهند، موكيش أمباني، بزفاف ابنته إيشا (27 عاما) من رجل الأعمال أناند بيرامال (33 عاما)، بمجموعة من الاحتفالات والفعاليات التي تستمر لـ 5 أيام، وتقام في مدينتين، بتكلفة وصلت إلى 100 مليون دولار.

وقدرت العديد من التقارير ووسائل الإعلام ثروة رئيس شركة "ريلاينس إنداستريز"، أمباني، بمبلغ يتراوح بين 41.5 و47 مليار دولار.

وكانت مظاهر البذخ المتعلقة بالزفاف واضحة منذ اللحظة التي استلم فيها المدعوون دعواتهم، التي جاءت في علب مطلية بالذهب من طراز ماركة "دولشي أند غابانا" العالمية، ومزينة بالورود.

وانطلقت احتفالات ما قبل الزفاف بمدينة أودايبور، بعرض غنائي راقص قامت به أسرة العروسين، وهو طقس تقليدي في الهند، ثم حفلا خاصا للمغنية العالمية بيونسيه لمدة 45 دقيقة، بحضور والديها أيضا، وقد ذكرت تقارير إعلامية أنها تقاضت 6 ملايين دولار.

وأقامت العائلة الاحتفالات في موقعين بالمدينة المعروفة ببحيراتها، وهما فندق "أوباروي أوديفيلاز أوديبور" (5 نجوم)، وقصر يعود للقرن الثامن عشر، كما أقيم حفل "برانش" (وهي الوجبة ما بين الفطور والغداء) في فندق فخم آخر.

أما حفل الزفاف الرسمي، فسيقام في المبنى الخاص بأسرة أمباني في مومباي، والمكون من 27 طابقا، والذي يعمل فيه 600 شخص على مدار الساعة.