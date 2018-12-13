وأعلن رئيس تحرير صحيفة الأخبار، خالد ميري، أن جنازة الراحل سيتم تشييعها من مؤسسة أخبار اليوم، صباح الخميس، على أن تقام صلاة الجنازة بمسجد عمر مكرم عقب صلاة الظهر.

ولد سعدة عام 1937 في مدينة بورسعيد شمال شرقي مصر، وفي بداية حياته قضى سنوات عدة بسويسرا، حيث درس الاقتصاد السياسي، وعمل مراسلا صحفيا لأخبار اليوم في جنيف.

وفي مؤسسة أخبار اليوم، تولى سعدة العديد من المناصب منها رئيس قسم التحقيقات الخارجية ونائب رئيس التحرير ورئيس التحرير ورئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم، كما اشتهر بكتابة عموده "آخر عمود".

يذكر أن سعدة غاب عن رحلة صاحبة الجلالة منذ سنوات، بعد اعتزاله المهنة قبيل ثورة 25 يناير 2011، حينما كتب استقالته واعتزاله مهنة الصحافة في عموده الخاص "آخر عمود".

وأعلن آنذاك اكتفائه بكتابة مقالاته في عموده، الذي ارتبط به وارتبط قراء صحيفة الأخبار به في الصفحة الأخيرة، لتمضي السنوات ويتوارى هذا العمود.