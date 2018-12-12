ووفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الحادثة وقعت بشاطئ هاهي في كورومانديل، مضيفة أن المرأة التي كادت أن تكون ضحية لتلك الحيتان تنحدر من نفس المنطقة.

وقالت جودي جونسون "رأيت لونا أبيضا على ظهرهم، وقلت لنفسي: يا إلهي هذه ليست دلافين، إنها حيتان قاتلة، تعرف باسم أوركا".

وأضافت "كانت هادئة معي، وبدا لي أنها متحمسة وفضولية".

ولحسن حظها، نجت جونسون بأعجوبة وبشكل آمن من الحادث، دون أن تتعرض للأذى.

وعادة ما يحذر علماء البيئة السباحين من الاقتراب من الثدييات البحرية نظرا لخطورتها وصعوبة التنبؤ بسلوكها الذي قد يكون عدائيا في بعض الأحيان.

