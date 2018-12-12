ويؤدي توسع المدن الصينية إلى ارتفاع كمية مخلفات الطعام، بنسبة لا يمكن للقمامات أو المدافن استيعابها، وقد تكون الصراصير وسيلة ذكية للتخلص من النفايات.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الملايين من الصراصير تجمع في ألواح خشبية لالتهام بقايا الطعام، وهو ما يعد شكلا جديدا للتخلص من النفايات في المناطق الحضرية.

وأوضحت أن هذه العملية تجري في مصنع شاندونغ تشياوبين، مشيرة إلى أن مسؤوليه يخططون لتدشين مصانع جديدة، بعدما حققت الفكرة نجاحا باهرا.

وذكرت الصحيفة أن الهدف من العملية كلها معالجة ثلث نفايات المطبخ، التي تنتجها مدينة جينان، التي يقطنها نحو سبعة ملايين شخص.

وغالبا ما يتم بيع هذه الصراصير، التي تعد مصدرا جيدا للبروتينات بالنسبة للحيوانات، لمزارع الخنازير ومصائد الأسماك وشركات الأدوية.