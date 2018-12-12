وضبطت الكاميرات عامل تسليم الطلبات وهو يفتح وجبة أحد الزبائن، بينما لا يزال فوق دراجة التوصيل، ويأكل من الأطباق واحدا تلو الآخر، ومن ثم يغلقها ويعيد ترتيبها من جديد في الصندوق الخلفي.

ويعرض الفيديو، الذي تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، يتناول ملاعق عدة من كل طبق تقريبا، وفق ما ذكرت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحادثة وقعت في مدينة مادوراي، عاصمة ضاحية ثوثكدي الواقعة بولاية تامل نادو، جنوبي الهند.

وبعد ظهور الفيديو على الإنترنت اعترفت شركة زوماتو بالحادثة في تغريدة على حسابها في تويتر.

ووصفت الشركة في بيان في وقت لاحق الحادثة بأنها "خطأ بشري"، مضيفة أنها أوقفت عامل تسليم الطلبات الذي ارتكب هذا السلوك عن العمل، إلى حين الانتهاء من التحقيق في ملابساته.

وقالت الشركة إنها "نأخذ هذا الأمر على محمل الجد"، ووعدت باتخاذ "تدابير احترازية" لضمان عدم تكرار هذا السلوك.