والفنانة التشكيلية الجزائرية من مواليد 12 ديسمبر 1931 في برج الكيفان، واسمها الحقيقي فاطمة حداد محيى الدين، وتوفيت ببلدة البلدية عام 1988.

بدأت باية الرسم ولم تكمل عامها الـ13، ونشرت مجلة فوجى صورتها وكان عمرها لا يتجاوز الـ16 عاما، واهتم بها النحات الفرنسي، جون بيريساك، وعرض رسوماتها على إيمى مايغت، حيث يعمل مؤلفًا ومنتج أفلام معروف في ذلك الوقت، إلى أن تم عرض أعمالها لأول مرة على الجمهور الفرنسي بباريس عام 1947.

نالت أعمال باية نجاحا كبيرا، كما أعجب الجمهور بفنها البدائي العفوي، واهتم بها الفنان بابلو بيكاسو وطلب منها رفقته لتعليمها الرسم وأصوله.

وفي عام 1963 اشترى المتحف الجزائري أعمالها ليتم عرضها، ومنذ ذلك الوقت لم تتوقف باية محيى الدين عن الرسم، وتم عرض جميع أعمالها في الجزائر وباريس والعالم العربي، والكثير من أعمالها محفوظ في لوزان بسويسرا.