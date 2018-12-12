وقال محامي الرئيس الأميركي، تشارلز هاردر، إن الحكم يشكل نصرا كاملا لترامب وهزيمة كاملة لستورمي دانيلز في هذه القضية.

وأضاف أن المبلغ سيغطي 75 بالمئة من أتعاب محامي ترامب، بعد أن طلبوا في وقت سابق ما يقرب من 390 ألف دولار كرسوم قانونية، وفقا لـ"بيزنس إنسايدر".

من جانبه، كتب محامي الممثلة الإباحية، مايكل أفينياتي، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "ترامب ومحاميه يحاولان خداع الجمهور بشأن أهمية الغرامة المفروضة على دانيلز".

وأضاف أفينياتي "أن الغرامة المفروضة هي جزء بسيط من ما يدين به ترامب لموكلتي في قضية التجمع الوطني الديمقراطي الرئيسية".

وتزعم دانيلز أنها كانت على علاقة جنسية بترامب عام 2006، وهو ما ينفيه الرئيس، على الرغم من أنه أقر بأن محاميه السابق، مايكل كوهين، عوض الممثلة الإباحية بمبلغ 130 ألف دولار تم دفعه لها، بموجب اتفاق سري قبل الانتخابات الأميركية.

ورفعت دانيلز على ترامب دعوى تشهير بعد تغريدة له في أبريل أشار فيها إلى عدم صحة ما ذكرته بأنها تلقت تهديدا من شخص مجهول في مرأب للسيارات بلاس فيغاس عام 2011 طالبها بعدم الحديث علنا مرة أخرى عن علاقتها المزعومة بترامب.

وهاجمت دانيلز ترامب في كتابها الجديد "الكشف الكامل" (فول ديسكلوجر)، وقالت إن الرئيس عرض أمامها صورة زوجته ميلانيا وابنه بارون، قبل ممارسة العلاقة الحميمة في ولاية نيفادا عام 2006.

واتهمت الممثلة الرئيس بضعف الوازع الأخلاقي لأنه عرض عليها "الغش"، لكي تجد مكانا في إحدى حلقات برنامج تلفزيون الواقع.