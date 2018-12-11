وقالت ملكة الجمال المكسيكية السابقة، إيما كورونيل أيسبورو، في مقابلة مع تلفزيون "تيليموندو" الأميركي الناطق بالإسبانية، بثت مساء الاثنين، إنها لم تلاحظ بأن زوجها كان يفعل أمورا غير قانونية عندما كانا يعيشان معا.

واعتبرت الزوجة أن وسائل الإعلام هي المسؤولة عن تشويه صورة "إل تشابو" وتضخيم خطورته، مضيفة "لقد جعلته وسائل الإعلام مشهورا للغاية".

ورغم ذلك فإن زوجها، يشعر جزئيا بالسعادة من جراء الشهرة الكبيرة، التي جناها بسبب تغطية وسائل الإعلام المكثفة

وتعليقا على ظهورها المتكرر في المحكمة، قالت أيسبورو : "أعتقد أنني أفعل ما ستفعله أي زوجة في مكانها. أن تكون مع زوجها في الأوقات العصيبة".

وشوهدت أيسبورو (29 عاما)، في الأسابيع الأخيرة، وهي تحضر محاكمة زوجها في ولاية نيويورك الأميركية، على خلفية اتهامه بالاتجار بالمخدرات، والتورط في جرائم قتل وغسيل أموال.

ويواجه "إل تشابو"، عقوبة السجن المؤبد إذا ما أدين بالتهم الموجهة إليه، في محاكمة يتوقع أن تستمر أكثر من 4 أشهر.

ويحاكم تاجر المخدرات الأشهر في العالم، والبالغ من العمر 61 عاما، في الولايات المتحدة التي تسلمته من بلده المكسيك لمحاكمته بتهمة إدخال 154 طنا من الكوكايين إلى الأراضي الأميركية.

واعتقلت قوات الأمن المكسيكية "إل تشابو" في يناير عام 2016، في عملية استغرق التخطيط لها نحو أسابيع طويلة.