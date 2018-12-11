وقال موقع "بيزنيس إنسايدر" إن الفيديو يظهر تدريبا غريبا لقوات سبيتسناز، مضيفا أن أهدافه تبقى غير مفهومة.

ويرصد بداية الفيديو نزول عدد من عناصر سبيتسناز من عربة عسكرية، قبل أن يشرعوا في تنفيذ حركات قتالية متعددة.

أما الجزء الأغرب في التدريب فهو قيام أحد العناصر بقفزة طويلة فوق غطاء محرك سيارة، ثم تهشيم زجاجها الأمامي بقدميه.

وذكر المصدر أن هذه الحركة المبهمة، لم يعرف إلى حدود الساعة الهدف منها.

وقال معلقون على الفيديو إن عرض عناصر سبيتسناز هو جزء من استعراض حركاتهم وطرق اشتغالهم.

فيما ذكر آخرون أن لاستعراض الفنون القتالية ضوابط، كما أنه لكل حركة هدف تكتيكي معين.