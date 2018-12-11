وذكر المصدر أن ماري مارغريت كروبر ولانا تشانغ استخدمتا الأموال المسروقة لتمويل رحلاتهما إلى لاس فيغاس، مشيرا إلى أن الراهبتين تنتميان لجماعة "سانت جوزيف" الدينية.

وجرى جمع الأموال المسروقة من الرسوم الدراسية والتبرعات، على مدى ست سنوات، من أجل لعب القمار في كازيونهات لاس فيغاس.

وقالت كنيسة محلية، في تعقيبها على الحادث غير المسبوق، إن الراهبتين، "قامتا باستغلال تبرعات في استخدامات شخصية".

وتابعت، في بيان، أن المؤسسة التعليمية قررت عدم متابعة الراهبتين بتهم جنائية، مشيرة إلى أنه سيتم معالجة المسألة "داخليا".

وذكرت "ديلي ميل" أنه تم اكتشاف عملية السرقة بعد إجراء تدقيقات ومراجعات مالية في أعقاب تقاعد الراهبتين من وظيفتهما في المدرسة، نهاية الموسم الدراسي الماضي.