ويأتي ظهور أوباما في هذا الفيديو بعد مرور ما يقرب من عامين، على تولى الرئيس الحالي، دونالد ترامب، الذى بدأ عهده بالتهديد والتأكيد على إلغاء نظام الرعاية الصحية "أوباما كير"، وفشل فيها حتى الآن.

وقام أوباما بنشر الفيديو، الذي يمتد إلى 90 ثانية، على حساباته في فيسبوك وتويتر وإنستغرام لتذكير الناس للحصول على التغطية الصحية، مشيرا إلى أن "الرسالة المرحة" موجهة للشباب على وجه الخصوص.

وحاز الفيديو على فيسبوك على أكثر من 700 ألف مشاهدة، كما ظهر بأكثر من 55 ألف إعادة تغريد، خلال 3 ساعات فقط على تويتر.

وخلال الفيديو، حاول أوباما بكلمات طريفة حث الشباب على الالتحاق بنظام التأمين الصحي، بعد أن شهدت الأسابيع الماضية تراجعا كبيرا في معدلات التسجيل.

وأنهى الرئيس الأميركي السابق، مقطع الفيديو، بشكل فكاهي، حيث أضاف لنفسه أحد فلاتر الصور، والتي تمثلت في نظارة شمسية، بينما أصبحت الخلفية من ورائه قوس قزح، وقد حظى هذا الفيديو بأكثر من 800 ألف مشاهدة، خلال ساعة واحدة من نشره، وأعيد نشره 28 ألف مرة.