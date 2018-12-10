وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن بطلة الفنون العسكرية الروسية (15 عاما) إيرينا ريبنيكوفا، توفيت في حادث مأساوي، السبت.

وقال أقارب إيرينا إنها هاتف "آيفون" الخاص بها سقط أثناء استحمامها، بعدما أوصلته بالشاحن، وذلك في منزلها في مدينة براتسك بإقليم سيبيريا.

وعثر أقارب إيرينا على الفتاة ميتة في الحمام.

وقال رئيس قسم الكهرباء في جامعة إيركوتسك الحكومية يوري أغرافونوف: "الماء موصل جيد للتيار، ولهذا تشكلت دائرة كهربية قصيرة عندما سقط الهاتف في الماء".

وأضاف: "إذا لم يوصل الهاتف بتيار كهربائي بقوة 220 فولت، لما حدثت هذه المأساة".

كانت المراهقة الراحلة إحدى بطلات نوع من الملاكمة نشأت في اليونان القديمة، وقد فازت بالبطولة الروسية منذ شهرين، وحينها اختيرت لتمثل منتخب بلادها.

وأصدر الاتحاد الرياضي بيانا قال فيه: "لقد تسبب حادث مأساوي في وفاة بطلتنا وصديقتنا وزميلتنا وتلميذتنا إيرينا".

وقال أحد أصدقائها: "كانت تحلم بأن تصبح بطلة العالم"، بينما قالت شقيقتها تاتيانا (25 عاما) لصحيفة "كومسومولسكايا برافدا": "قلوبنا مكسورة. كانت هادئة للغاية. المنزل موحش من دونها".