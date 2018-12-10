وكان السيد قد تعرض لوعكة صحية في أغسطس الماضي، نقل على إثرها المستشفى، بعدما أصيب بغيبوبة كبدية استمرت حتى رحيله.

وأوضح المخرج المصري مازن الغرباوي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن تشييع جثمان السيد، سيتم اليوم الاثنين بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفسية، والعزاء بعد صلاة المغرب في مسجد عمر مكرم في القاهرة، بحسب موقع "مصراوي".



وقدم أحمد السيد العديد من الأعمال السينمائية مع عادل إمام كمدير للإنتاج ومنها "حسن ومرقص" و"الإرهاب والكباب" و "مرجان أحمد مرجان" و"أمير الظلام" و"عريس من جهة أمنية".



كما عمل منتجا فنيا لعدد من الأعمال الدرامية ومنها "بين عالمين" و"أفراح القبة" وغيرها، وتولى كذلك منصب مدير المسرح الكوميدي.



ونعى عدد من الفنانين أحمد السيد على حساباتهم، وودعوه بكلمات مؤثرة، ومنهم الفنانة نشوى مصطفى التي نشرت صورتها معه و كتبت: "ليه يا احمد كده ليه ياصاحبى تعمل فيا كده.. أنا عارفة أنك فى الأجمل والأرقى والأطيب عند الرحيم الغفور".



بينما علقت الفنانة رانيا محمود ياسين، قائلة: "إنا لله وانا إليه راجعون، الله يرحمك يا أحمد ويسكنك فسيح جناته، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ونعيمها يارب".



ونشر المخرج محمد سامي، صورة للفنان الراحل، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي منذ قليل الأخ والصديق المنتج الفني أحمد السيد، مع السلامة يا عم أحمد".



كما نشر السيناريست وليد يوسف، صورة للفنان الراحل، قائلا: "العترة في ذمة الله، الله يرحمك يا حبيبي"، فيما نشرت الفنانة بدرية طلبة، عبر صفحتها بإنستغرام، صورة للمنتج الراحل، قائلة: "البقاء لله في أخونا وصاحبنا الجدع أحمد السيد، أرجوكم ادعوله بالرحمة والمغفرة، ربنا يصبر أولاده على فراقه".

كما نشر الفنان طارق صبري، عبر صفحته بإنستغرام، صورة المنتج الراحل قائلا: "رحمة الله عليك يا أحمد، اللهم ارحمه واغفر له وأدخله فسيح جناتك".