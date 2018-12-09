وألقت الشرطة الروسية على أيرينا غلادكيخ (35 عاما)، أثناء سفرها من شيليبنسك إلى موسكو، للاتفاق مع الرجل الذي وافق على ممارسة الجنس مع ابنتها العذراء (13 عاما) مقابل أكثر من 24 ألف دولار.

ونصبت الشرطة كمينا للأم، حيث ادعى محقق روسي أنه الرجل صاحب الصفقة قبل أن يلقي القبض عليها بعد اللقاء في مطعم بموسكو.

وأصدرت المحكمة قرارها على الأم التي اعترفت بخطتها للسلطات، في أعقاب القبض عليها.

وأقرت الأم بأنها قامت بتصوير طفلتها بطريقة "مثيرة" للترويج لها لدى الرجل الثري.

وتم وضع الفتاة تحت إشراف جدتها، التي أصبحت ولية أمرها رسميا بعد القبض على أمها وصدور الحكم عليها.