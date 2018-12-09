وفيما قال معلقون عرب إن السيدة الغاضبة شرطية فرنسية، تبين أن الأمر يتعلق بمحتجة ترتدي لباسا شبيها بالبذلات العسكرية.

ولم تشر المتظاهرة الفرنسية الغاضبة في حديثها إلى العرب بأي صورة، بل وجهت حديثها لعناصر الشرطة في باريس.

وتظهر السيدة وهي توجه الكلام للشرطة قائلة: "من العار عليكم أن تفعلوا بنا هذا، نحن لسنا مسلحين".

ودعت المتظاهرة الشرطة إلى الانضمام لجموع الغاضبين في الشارع، حتى "يناضلوا لأجل نسائهم وأطفالهم" بحسب قولها.

وألغى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، زيادة في الضريبة على الوقود، لكن الخطوة فشلت في إنهاء احتجاجات "السترات الصفراء" التي تطالب بخفض الضرائب ورفع الحد الأدنى للأجور وتحسين مزايا التقاعد.

في غضون ذلك، أعلنت الداخلية الفرنسية، الأحد، احتجاز 1220 شخص في مختلف أنحاء فرنسا، خلال احتجاجات السبت، وهو معدل لم تشهده البلاد منذ سنوات.