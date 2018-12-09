وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن ملكة جمال المكسيك، فانيسا بونسي، البالغة من العمر 26 عاما، تخرجت من قسم الأعمال الدولية، وسبق لها أن عملت بشكل تطوعي لأجل مساعدة لمهاجرين.

فضلا عن ذلك، تولت هذه الحسناء مهمة في مركز لمساعدة الفتيات وذوي الاحتياجات الخاصة، وقامت ملكة الجمال المتوجة خلال العام الماضي بتسليم التاج لفانيسا.

وفي تصريح عقب الفوز، قالت فانيسا "إنني لا أصدق فعلا، لا أستطيع أن أفعل.. أعتقد أن كل فتاة هنا تستحق، وأنا فخورة بتمثيلي لهن".

ووعدت الحسناء المكسيكية الفائزة ببذل أقصى الجهود في العمل الإنساني وشكرت كل من قاموا بتشجيعها خلال المسابقة الكبرى.

وقالت فانيسا إنها عملت عارضة أزياء طيلة عامين لكنها أوقفت هذا العمل حتى تقوم بأشياء نبيلة مثل مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، ونصحت الناس بخوض هذه التجربة.

وتعشق فانيسا القيام بهوايات مختلفة في حياتها مثل الغطس ولعب الكرة الطائرة والرسم.