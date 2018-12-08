وأظهر مقطع فيديو، نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية، وانتشر بشكل كبير على المواقع الاجتماعية، الرجل، الذي يقطن بمدينة مانشستر البريطانية، وهو يستخدم منشارا كهربائيا لشطر جهاز الألعاب شطرًا.

وقبل بداية عمليته، قال الأب أمام الكاميرا "أهلا بالجميع، أنا ساي.. هذا جهاز بلاي ستيشن لطفلي، أخرجته قبل قليل من غرفة نومه والآن سأحطمه، لأنه حوّل ابني إلى غبي".

وانتقد عدد من المشاهدين، خصوصا الآباء، الطريقة التي اعتمدها الأب في إيصال رسالته.

وقال أحدهم "رغم أن الأب قام بهذا الأمر لمصلحة ابنه، لكن الطريقة كانت فظة"، فيما ذكر آخر "يستحق لقب -أب السنة-.. كيف سيكون حال ابنه بعد مشاهدة الفيديو؟".

وأوضح ناشط آخر على فيسبوك "آسف يا ساي، أتفهم غضبك وخوفك على ابنك لكن تصرفك غير لائق.. هناك دائما طرق جيدة للتحاور مع الابن وإيصال الفكرة إليه دون إيذائه أو إيذاء مشاعره".

وأضاف "هذا الفيديو قد يجعل ابنك يكرهك مدى الحياة".