كما أصدرت الشركتان الإعلان الدعائي الأول للفيلم والذي تفسر فيه شخصية "بلاك ويدو" (الأرملة السوداء) التي تجسدها سكارليت جوهانسون، أن شخصية ثانوس قضت بالفعل على نصف السكان.



كان "إنفينتي وور" انتهى على نهاية مشوقة حينما اختفى كثير من الأبطال الخارقين في الهواء.



وأصبح "إنفينتي وور" الأعلى إيرادات بين أفلام عالم مارفل السينمائي مسجلا مبيعات تذاكر بقيمة تزيد على ملياري دولار.



ومن المقرر بدء عرض "أفينغرز: إند غيم"، وهو من إخراج أنطوني روسو وجو روسو، في قاعات العرض بأميركا الشمالية في 26 أبريل 2019 قبل أسبوع من عرضه على مستوى العالم.



