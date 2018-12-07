وويوثق الفيديو، الذي صورته ابنة الرجل، حيوان الكنغر وهو يهاجم الأب ويسقطه أرضا، بعدما حاول الدفاع عن كلبيه.

وبعد أن طرحه أرضا، حاول الكنغر الغاضب مرة أخرى مهاجمة الكلبين الصغيرين.

ويمكن سماع ابنة الأب تضحك بشكل هستيري على هذه الواقعة، التي شاهدها أكثر من 100 ألف شخص خلال مدة وجيزة.

وقال مشاهدون إن الفيديو على ما يبدو لم ينقل كل التفاصيل، مشيرين إلى أن الرجل استفز بطريقة أو بأخرى الحيوان، الأمر الذي جعله يثور في وجهه.

فيما وصف آخرون الأب بـ"أسطورة أستراليا"، قائلين إنه يمثل تماما "الثقافة الأسترالية".

ويعيش في أستراليا نحو 45 مليون حيوان كنغر، وهو ما يمثل أكثر من ضعف عدد السكان.

ولكن نادرا ما يتسبب الكنغر في إحداث فوضى، فيما يمكن مشاهدته في المناطق الريفية وفي محيط العاصمة كانبيرا.