ووقع اختيار شركة سوني للإنتاج على هذا المسلسل، لدبلجته إلى اليابانية، على أن يبدأ بثه هناك مطلع يناير المقبل، وفق ما قاله المخرج محمد سعيد حارب لصحيفة البيان.



وعبر حارب عن سعادته بأن يكون "فريج" أول منتج كرتوني عربي يدخل اليابان، مبينا أنه تم إخضاع السيناريو إلى بعض التعديل ليتوافق مع الثقافة اليابانية.



وعرف المسلسل الكرتوني الذي اشتهر في دولة الإمارات والخليج على مدى 5 مواسم، بشخصياته الطريفة، التي ترأستها "أم خماس" وصديقاتها العجائز الأخريات، اللاتي قدمن تفاصيل تراثية خاصة، وأمثالا وقصائد عديدة، تميزت بقدرتها على عكس طبيعة المجتمع الإماراتي بطريقة سلسة وطريفة، وفقا للصحيفة.



وقال حارب للصحيفة: "العمل سيمكن المجتمع الياباني من التعرف على ثقافتنا وشيء من تفاصيل حياتنا وعاداتنا وتقاليدنا، وبتقديري أننا نحتاج إلى مثل هذه القفزات في أعمالنا الدرامية".