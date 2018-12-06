وأكد محامي النجم المغربي، رضوان بوزيد، في تصريح صحفي، أن لمجرد غادر السجن دراغيغان، جنوبي فرنسا.

وبموجب قرار الإفراج، لن يستطيع لمجرد أن يغادر فرنسا إلا بعد إصدار حكم نهائي بشأن قضيتين تلاحقانه أمام القضاء.

فضلا عن ذلك، يُمنع على لمجرد أن يقترب من المشتكيتين أو أن يخل بالنظام العام الفرنسي.

ومن المرتقب أن يمثل لمجرد أمام محكمة في باريس في إطار قضيته الأولى، مطلع العام المقبل، بتهمة الضرب والعنف الجسدي بعدما أسقط القاضي تهمة الاغتصاب.

وكانت منابر فرنسية قد ذكرت، مؤخرا، أن لمجرد يعاني اكتئابا حادا داخل السجن بسبب قضيتي الاغتصاب حتى أنه فكر في الانتحار.