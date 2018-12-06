وقالت النجمة الأميركية في فيديو مصور نشرته على حسابها الرسمي في موقع "إنستغرام" إنها أعجبت جدا بمبادرة يقوم سائق أجرة مغربي في مدينة مراكش تتضمن عرضه نقل أصحاب "الاحتياجات الخاصة" مجانا ودون أي مقابل.

وبحسب موقع "كيفاش" المغربي فإن بلانكو قالت: " سائق التاكسي هذا منحي إلهاما كبيرا بنقله لذوي الاحتياجات الخاصة مجانا"، معربة عن شكرها الجزيل له.

ويظهر في المقطع المصور سائق أجرة أنيق وخجول يقف مع النجمة الأميركية قرب سيارته التي كتب على زجاجها الخلفي "توصيل بالمجان لذوي الاحتياجات الخاصة".

تجدر الإشارة إلى أن النجمة الأميركية تتواجد في مراكش للمشاركة في النسخة 17 للمهرجان الدولي السينمائي للمدينة، كما يشار إلى أن بلانكو مشهورة بنشاطاتها الإنسانية في مجال مكافحة الكثير من الأمراض مثل السرطان والإيدز والتوحد.