واعتمد موقع السفر الشهير "تريب أدفايزر" على تعليقات الزبائن من مختلف الجنسيات، فضلا عن الآراء التي أدلى بها مسافرون طيلة العام الماضي.

وتصدر مطعم "كروكوديل" في مدينة ستراسبورغ الفرنسية قائمة أفضل المطاعم، يليه في المرتبة الثانية مطعم "لازارتي" في مدينة برشلونة الإسبانية، حسبما نقل موقع "فوربس".

وفي المرتبة الثالثة، حل مطعم "إل سير ديل كان روكا" في مدينة جيرونا الإسبانية، بينما جاء مطعم "سان بينز" بمدينة نوتنغهام البريطانية في المركز الرابع.

وإلى جانب هذه التفوق الأوروبي، حل مطعم "بينزوزا" المكسيكي في المركز الخامس، فيما حل مطعم "لاكولومب" بجنوب إفريقيا في المرتبة السادسة.

فضلا عن ذلك، حل مطعم "تي آر بي هيتونغ" الصيني في المركز السابع، و"فيلا كريسبي" الإيطالي في المركز الثامن و"ذا كروف" النيوزيلندي في المرتبة التاسعة، فيما حل مطعم "دافدي كيتشن" في الترتيب العاشر.