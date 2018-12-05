وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الخلاف بين المغنيتين الأميركيتين بدأ عندما انتشرت مجموعة من مقاطع الفيديو على الإنترنت، تظهر ليدي غاغا وهي لا تتوقف عن استخدام اقتباس في جميع جولاتها الصحفية التي جاءت تحت اسم "ولادة نجمة" في وقت سابق من هذا العام.

وبحسب المقاطع، قالت ليجي غاغا في مناسبات متعددة: "يمكن أن يكون هناك 100 شخص في الغرفة، 99 منهم لا يؤمنون بك، لكن كل ما يتطلبه الأمر هو واحد فقط يؤمن بك، قد يغير ذلك حياتك كلها".

لكن تبين أن الاقتباس شبيه جدا بما قالته مادونا في ثمانينيات القرن الماضي، إذ نشرت النجمة نفسها على حسابها بـ"إنستغرم"، الاثنين الماضي، مجموعة مقابلات أجريت معها منذ 30 عاما، وتقول فيها: "إذا كان هناك 100 شخص في الغرفة، و99 قالوا لقد أعجبهتم، أتذكر فقط الشخص الذي لم يقل ذلك".

كما نشرت مادونا أيضا صورة لها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي، معلقة عليها بالقول: "لا تعبث معي"، مما أدى إلى سلسلة من التعليقات، والردود المتبادلة بين معجبيها ومحبي ليدي غاغا.