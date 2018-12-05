وأوضحت أن الطائرات غير المأهولة "درونز" يمكن أن تقلل المخاطر التي تتعرض لها عناصرها والمارة أثناء التعامل مع المواقف الخطيرة.

سيتم تشغيلها من قبل عناصر يتم تدريبها بشكل خاص وإصدار تراخيص لها.

بيد أن شرطة نيويورك قالت إن طائرات الدرونز لن تستخدم في الدوريات الروتينية أو إنفاذ قواعد المرور.

يرى اتحاد الحريات المدنية في نيويورك أن سياسة الطائرات غير المأهولة في شرطة نيويورك لا تفعل ما يكفي لتحقيق التوازن بين مخاوف الخصوصية العامة وبين "متطلبات إنفاذ القانون المشروعة".

تستخدم أكثر من 900 وكالة للسلامة العامة على الصعيد الوطني بالفعل طائرات مسيرة غير مأهولة.