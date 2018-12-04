وأظهرت لقطات الفيديو لحظة ارتطام الطائرة، التي بدت خارجة عن السيطرة، بمبنى يضم مركزا لعلاج الأطفال المصابين بالتوحد، وانفجارها فور لحظة الارتطام، وفقا لموقع "أن بي سي".

ووقع الانفجار الضخم ظهر السبت الماضي، قرب مطار فورت لودرديل، قبل أن تهرع قوات الدفاع المدني للحريق الضخم، الذي استغرقت عملية إطفائه ساعة كاملة.

وقالت السلطات إن شخصين لقيا حتفهما جراء الحادثة، أحدهم صاحب الطائرة، ويدعى أيلاديو ماركيز.

وتفاجأ 6 أطفال و8 مدرسين كانوا داخل المركز، بالانفجار الكبير، ولكنهم لم يصابوا بأذى، وفقا للموقع.

وكانت الطائرة في طريقها إلى بلدة هيليارد قادمة من فورت لودرديل في فلوريدا.





