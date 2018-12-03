ورافق الكلب سولي، وهو من فصيلة "لابرادور"، الرئيس الأميركي الحادي والأربعين، منذ شهر يوليو الماضي، عقب وفاة زوجته باربرا بوش.

وأظهرت صورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي الكلب وهو مستلق أمام تابوت الرئيس الراحل في منزله بهيوستن، ثم نشرت الصورة على صفحة الرئيس الراحل على إنستغرام، مع عبارة "المهمة اكتملت"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وعلّق كثيرون على الصورة، حيث أثنى البعض على وفاء الكلب، في حين قال آخرون إن مظاهر الحزن واضحة عليه.

وظل الكلب "سولي" في خدمة جورج بوش الأب، الذي توفي الجمعة عن 94 عاما، وينتظر أن يعود إلى مؤسسة "فيت دوغز" التي تولت تدريبه على مساعدة المتقاعدين من كبار السن والعجز، حيث سينتقل إلى خدمة متقاعدين آخرين.

وتعد "لابرادور" من فصيلة الكلاب التي تستخدم لمساعدة أصحاب الهمم، ويتمتع بشعبية كبيرة في كندا وبريطانيا والولايات المتحدة.