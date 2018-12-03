ويوثق الفيديو، الذي تم تصويره بواسطة كاميرا المراقبة لشرطة النقل البريطانية، لحظة اقتحام اللص لمطعم "ساب واي" وتوجهه نحو مكان الدفع. ثم قيامه بالاستيلاء على صندوق خيري للتبرعات وهروبه.

ولحظة خروج السارق راكضا من المطعم، وجد أمامه شابا، يبلغ من العمر 21، لم يتردد في عرقلته وإسقاطه أرضا.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن الشاب جيروم دينتون تحول إلى حديث المواقع الاجتماعية، خلال الساعات الماضية، بسبب شجاعته وجرأته، حيث وصفه ناشطون بـ"البطل".

وذكر دينتون "كنت متوجها إلى العمل قبل أن ألمح الرجل خارجا من المطعم ويركض بسرعة جنونية.. عرفت أنه سارق، لذلك فكرت سريعا وتصرفت".

وتابع "كل الناس هتفت وصفقت لي، قال لي بعضهم إنني قمت بعمل بطولي".

وألقت الشرطة فيما بعد القبض على اللص، قبل أن تقضي المحكمة بسجنه لـ16 أسبوعا (4 أشهر) بسبب محاولة سرقة فاشلة.