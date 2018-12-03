وسيكون فاريل وليامز وتريفور نواه، وأوبرا وينفري من بين حضور مهرجان "المواطن العالمي: مانديلا 100" في استاد إف إن بي في جوهانسبرغ يوم الاحد. كما يحضره أيضا عارضة الأزياء نعومي كامبل والمغني بوب غيلدوف، منظم حفلات "لايف إيد" لصالح أفريقيا.

وتشن مجموعة "المواطن العالمي" حملات لوضع حد للفقر المدقع وغيره من القضايا. وتقول إن العديدين فازوا بتذاكر لحضور حفل الأحد من خلال القيام بأعمال خيرية وتوقيع مطالب.

وذكرت وسائل إعلام جنوب أفريقية، إن عاملا بالحفل الموسيقي لقي حتفه في حادثة سقوط في الاستاد يوم السبت.

وتجمع قادة العالم في الأستاد عام 2013 في ذكرى وفاة مانديلا، زعيم مناهضة العنصرية وأول رئيس أسمر لجنوب أفريقيا.