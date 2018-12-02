وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الفيديو تم تصويره في حدود التاسعة والنصف من مساء الجمعة، مضيفة أن ما ارتكبته إحدى الفتيات أثار صدمة وغضبا وسط من عاينوا الحادث.

ويمكن رؤية عدد من الفتيات يتشاجرن بعنف دموي، قبل أن تسقط إحداهن أخرى، وتدوس على رأسها برجلها بكل ما أوتيت من قوة.

وكان يمكن لهذه الحركة أن تتسبب في وفاة الضحية، إذ يعد الرأس من أخطر الأماكن في جسم الإنسان.

وتدخل عدد من عناصر الأمن الخاص لتفريق الفتيات الأربع، بعدما كاد الأمر يتحول إلى جريمة قتل.

وقال متحدث باسم مطعم ماكدونالدز "يمكننا تأكيد وقوع حادثة في الشارع خارج مطعمنا"، مضيفا "سيقوم فريقنا بدعم الشرطة في حال تم استفسارنا عن مجريات الشجار".

وأكدت شرطة اسكتلندا أنها ذهبت إلى مكان الحادث، مشيرة إلى أنها فشلت في إلقاء القبض على الفتيات لسبب غير معلوم.