ونشرت وهبي تغريدة على حسابها الشخصي في تويتر قالت فيها: "في صور نزلتلي فجأة متصورة من أكتر من سنة من مشهد فيلم خير وبركة إلي ظهرت فيه مشهد واحد كضيفة، والصور تعرضت للفوتوشوب لأبدو كما بديت يعني ملعوب فيها، لأتعرض لحملة بشعة كالعادة لإرضاء جائعي شتيمة الأعراض ليل نهار بلا ملل".

وأضافت: "لا عجب من لهث اصحاب بعض الصفحات اللي فاضيين ما عندن شغلة طول النهار على السوشيال ميديا اللي ما يخجلوا انه صار مسماهم رجال عايشين من ورا صور النسوان!!! ومسميين حالن نقاد".

واعتبرت وهبي أن الهدف من وراء نشر صورتها هو الحصول على مزيد من "اللايكات"، ولو كان ذلك على حساب كرامة الفنانة وتعرضها للسب والشتم.

وتابعت النجمة اللبنانية: "أعود لموضوع صوري المتلاعب بها فقد بلغت السلطات للتحري عن من وراء نشرها والتلاعب بها".

وتأتي تغريدة وهبي بعد اشتعال مواقع التواصل الاجتماعي بظهور الفنانة المصرية رانيا يوسف بثوب شفاف يكشف عن ساقيها في الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40، ما أثار حالة من الجدل والانتقادات الواسعة على شبكات التواصل الاجتماعي.