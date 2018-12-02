والتقطت كاميرات المرور عدائين سلكوا طريقا مختصرا يقع على بعد كيلومتر قبل المنعطف الذي كان من المفترض أن يسلكوه، مما قلص نحو 10 في المئة من مسافة السباق المحددة، التي تمتد إلى 21 كيلومترا.

وأفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا)، نقلا عن المنظمين، أن 258 عداء عوقبوا بسبب اعتمادهم أساليب مختلفة من الغش في السباق.

وذكر المنظمون أنهم اكتشفوا أن عددا "كبيرا" من العدائين اختصروا الطريق، الذي يمر وسط الأشجار.

وتضمنت أساليب الغش الأخرى: ارتداء سترات مزيفة والركض نيابة عن المتسابق الأصلي والتسجيل بوثائق مزورة.

وقال المنظمون إن بعض المتنافسين "الغشاشين" سيمنعون مدى الحياة من المشاركة في الماراثون.