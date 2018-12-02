وربما يشكك البعض في صحة هذا الأمر، لكن بنظرة إلى البنية الجسدية للطفل، فالأمر ربما حتى يبدو سهلا بالنسبة له، إذ يبدو قوي البنية بالإضافة إلى تمتعه بعضلات متينة.

ويطلق عليه البعض لقب "شوارزينغر ذو الخمسة أعوام"، تيمنا بالممثل الأميركي الحالي وبطل كمال الأجسام السابق أرنولد شوارزينغر.

وشارك هذا الطفل الجبار في مسابقة في روسيا وتمكن من الحصول على جائزة عبارة عن سيارة مرسيدس بقيمة 28 ألف دولار، وجوائز أخرى.

وزعم رئيس الشيشان رمضان قديروف، الذي شارك في تحكيم البطولة، أن الطفل حطم 5 أرقام قياسية أخرى، بحسب ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقال قديروف إن الطفل الجبار أنجز 1000 حركة ضغط في 40 دقيقة و57 ثانية، بينما وصل إلى 2000 حركة ضغط في غضون 1:30:47 ساعة، فيما أكمل 3000 حركة في وقت بلغ 2:22:09 ساعة.

ورغم كل إنجازات هذا الطفل الجبار، فإن هذه الأرقام لن تعتمد لأن رحيم لم يقم بهذه التمارين أمام مسؤولين من موسوعة غينيس للأرقام القياسية ولا أمام مسؤولين من موسوعة الأرقام القياسية الروسية.

وقال قديروف إن الطفل حقق المستحيل، وطالبه (مازحا) بعدم قيادة سيارة المرسيدس التي فاز بها بنفسه، وأن يترك الأمر لوالده لقيادتها.



