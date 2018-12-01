ونقلت وسائل إعلام محلية بيانا عن نقابة المهن التمثيلية، برئاسة أشرف زكي، جاء فيه "عبر الكثير من المهتمين بالشأن الثقافي والفني عن انزعاجهم الشديد لما لاحظوه أثناء حفلي افتتاح وختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذى نعتبره جميعا من أهم الفعاليات الدولية التي تمس صورة الفن المصري والعربي أمام العالم في مواجهة ثقافة التطرف والإرهاب".

وذكر البيان أن "المظهر الذي بدت عليه بعض ضيفات المهرجان لا يتوافق مع تقاليد المجتمع وقيمه وطبائعه الأخلاقية، الأمر الذى أساء لدور المهرجان والنقابة المسؤولة عن سلوك أعضائها".

وأضاف "رغم إيماننا بحرية الفنان الشخصية إيمانا مطلقا؛ فإننا نهيب بإدراك مسؤوليتهم العامة تجاه جماهير تقدر فنهم، لذلك سوف تقوم النقابة بالتحقيق مع من تراه تجاوز في حق المجتمع، وسيلقى الجزاء المناسب؛ حتى تضمن عدم تكرار ذلك بالتنسيق مع الإدارة العليا للمهرجانات واتحاد النقابات الفنية".

وتصدرت أزمة فستان رانيا يوسف في ختام مهرجان القاهرة السينمائي النقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفه البعض بـ"الفاضح" بينما أكد آخرون على حرية الفرد في ارتداء ما يحلو له.