وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن ديكا يدعى "ميراكلي" يعيش في مزرعة بكوسوفو، يعتقد أنه الأكبر في العالم، إذ يبلغ ارتفاعه 3 أقدام (نحو متر واحد)، ويزن 7.7 كيلوغرامات.

وقال صاحبه الذي لم يكشف عن اسمه إنه "طائر محب وسعيد للغاية.. ويعامل بشكل جيد".

وأضاف: "منذ أن انتشرت صوره على الإنترنت، تحول ميراكلي من ديك إلى نجم".

وينتمي ميراكلي لفصيلة "براهما"، وهي سلالة من الدجاج المهجن، الذي يتميز بوزنه الكبير، حيث يبلغ متوسط وزن هذا النوع من الطيور نحو 5.5 كيلوغرامات.

وفي وقت سابق، تم الكشف عن بقرة عملاقة، حيث يناهز طولها طول نجم كرة السلة مايكل جوردان، وتزن 1.4 أطنان، أي مثل وزن سيارة "ميني كوبر".

ويقول مالكها جيف بيرسون، إن وزن البقرة الثقيل جدا لا يسمح بذبحها.