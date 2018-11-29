وبين جلسات لمناقشة التجارة الدولية والاقتصاد العالمي وتغير المناخ، ستتاح لزعماء المجموعة خلال القمة التي تستمر يومي الجمعة والسبت فرصة تذوق الأطباق الأرجنتينية الغنية باللحوم.

وفي وقت تعزز فيه الأرجنتين صادراتها من اللحوم للصين والولايات المتحدة، تأمل أن تكون قائمة الطعام في قمة العشرين فرصة لعرض ما لذ وطاب من الأطعمة التي تشتهر بها.

ويفتخر كثير من الأرجنتينيين بأطباق شرائح اللحم الكبيرة التي تأتي من ماشية تتغذى على العشب في سهول البلاد الخضراء، وعادة ما يدخل النبيذ الأحمر في إعدادها.

وقال تومي بيرلبرجر، الطاهي الذي يملك الشركة التي ستقدم الطعام في القمة: "الهدف من قائمة الطعام هو إظهار المذاق المميز للمطبخ الأرجنتيني والمنتجات الموسمية والأطعمة التي تمثلنا كبلد"، وفق ما نقلت رويترز.

وأضاف أنه خلال مأدبة الغداء الجمعة، سيتناول القادة شرائح لحم (الريب آي) الخالية من العظم، أما بالنسبة للحلوى فسيتناولون كعك الفاكهة المضاف إليه أيس كريم جوز الهند واللبن المكثف بالكراميل.

وعلى مأدبة العشاء التي ستقدم في مسرح تياترو كولون الشهير، سيكون هناك السلطعون الملك (الكابوريا) الذي تشتهر بها منطقة باتاجونيا في جنوب الأرجنتين.

وأضاف بيرلبرجر إنه "خلال عشاء يوم السبت سيكون لحم الضأن القادم من باتاجونيا هو الطبق الرئيسي".

وسيكون التشوريبان، نجم قائمة طعام القمة، وهو عبارة عن شطائر نقانق لحم الخنزير الحارة المشوية على الفحم التي تقدم مع المقبلات.