وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية أن "معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية أكدت قيام سيدة تبلغ من العمر 40 عاما، سبق اتهامها وضبطها فى 7 قضايا "تزوير"، بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال ترويج الشهادات الطبية المزورة والمنسوب صدورها لنقابة أطباء الغربية وبعض الأطباء، لراغبي الحصول عليها من المواطنين، بغية تقديمها فى جلسات نظر القضايا أمام المحاكم للتأثير على سير الإجراءات القانونية مقابل مبالغ مالية".

وتم ضبط المتهمة أمام مجمع محاكم طنطا، وبحوزتها 313 شهادة طبية منسوب صدورها لنقابة أطباء الغربية ممهورة بخاتم النقابة على ورقة بيضاء ومن الخلف تصديق النقابة الفرعية ممهور بنفس الخاتم ومرفق بكل منهما ايصال استلام نقدي، منسوب صدوره لنفس النقابة.

كما عثر بحوزتها على شهادتين طبيتن مزورتين، ومنسوب صدورها لنقابة أطباء الغربية، و 8 شهادات طبية منسوب صدورها لأحد الأطباء ممهور بختم الطبيب وبختم منسوب صدوره لنقابة أطباء الغربية، من بينهم 3 شهادات مدون بهم تشخيص الطبيب، و 5 شهادات طبية بيضاء مزورة، ومنسوب صدورها لأحد الأطباء، و7 وصفات طبية مزورة منسوب صدورها لأحد الأطباء وعليها ختم طبيب آخر، وخطابين مزورين منسوب صدورهما لنقابة أطباء الغربية، ويتضمنان تعليمات بشأن الشهادة الطبية المعتمدة لدى النقابة.

ووفقا للبيان، فقد اعترفت المتهمة بحيازتها للمضبوطات وقيامها بمزاولة نشاطها الإجرامي فى تزوير وترويج الشهادات الطبية مقابل مبالغ مالية.