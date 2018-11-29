وكان الفتى أحمد قد تعرض إلى حادث سير، أدخل على إثره العناية المركزة لمدة 8 سنوات، قبل أن تعلن وفاته في وقت متاخر من ليلة الأربعاء.

وستتم الصلاة عليه بالمسجد النبوي الشريف في وقت لاحق الخميس، قبل أن يدفن في مقبرة بقيع الغرقد بالسعودية​، وفقا لموقع "فن".

وكان طلال سلامة قد ابتعد عن المجال الفني لفترة من الزمن ليتفرغ لعلاج نجله الأصغر، لكنه أصدر الأسبوع الماضي أغنية جديدة بعنوان "عيني عينك".

وقد قدم الكثير من الفنانين السعوديين والعرب تعازيهم لطلال سلامة عبر موقع توتير، من بينهم الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله والفنانة اليمنية بلقيس والملحن فهد الناصر.