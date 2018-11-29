وتضم قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى الصون العاجل عناصر التراث الحي المعرض لخطر الاندثار. وتساعد على حشد ما يلزم من تعاون ودعم دوليين لتعزيز تناقل هذه الممارسات الثقافية بالاتفاق مع المجتمعات المحلية المعنية.

وفي اجتماعها السنوي، الذي عقد في موريشيوس، أدرجت اللجنة، الأربعاء، الدمى اليدوية التقليدية (الأراجوز) من مصر.

وقالت اللجنة إن "عروض الأراجوز مهددة اليوم بالاندثار بسبب تطور الظروف الاجتماعية والسياسية والقانونية والثقافية المحيطة بها".

وذكرت وزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبد الدايم، في بيان أن "تسجيل الأراجوز بقائمة الصون العاجل للتراث غير المادي يعد إنجازا جديدا للجهود الرامية إلى الحفاظ على الموروثات الشعبية غير الملموسة، ويعد نصرا غاليا في ميدان حماية الهوية".

وأضافت: "التراث المصري يزخر بالعديد من الملفات التي تسعى وزارة الثقافة لتسجيلها بقائمة اليونسكو خلال الفترة المقبلة".

كما أدرجت اللجنة المعارف والمهارات التقنية لدى "كيالي الماء" العاملين في قنوات الري والمعروفة باسم (الفوقارة) في منطقة تيديكلت بإقليم توات في الجزائر.

وأدرجت اللجنة أيضا مسرح خيال الظل في سوريا. وقالت اللجنة إن "التكنولوجيا الحديثة وحركات النزوح الجماعية التي تسببت فيها الحروب أدت إلى انخفاض الإقبال على مسارح خيال الظل انخفاضا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية".

وشملت العناصر الجديدة المدرجة بالقائمة طقوسا ورقصات من أذربيجان وكمبوديا وكينيا وباكستان.

وتواصل اللجنة اجتماعاتها، الخميس، للنظر في باقي طلبات ضم عناصر أخرى إلى قائمة التراث غير المادي الذي يحتاج إلى الصون العاجل.