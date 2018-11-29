وقالت الشرطة، إن اللوحة التي تحمل اسم "الخليج والبحر والمنحدرات الخضراء" وهي لمنظر طبيعي وليست من أشهر أعمال الرسام الانطباعي الفرنسي، انتزعت من إطارها مساء يوم الاثنين أثناء عرضها قبل بيعها المعتزم في صالة دوروثيوم للمزادات.



وأضافت شرطة فيينا في بيان "الرجال غادروا الموقع من منافذ خروج مختلفة وفروا". وعرضت الشرطة صورا للرجال الثلاثة المشتبه بهم حصلت عليها من كاميرات المراقبة، وقالت "من الواضح أنهم محترفون".



وأكدت صالة دوروثيوم للمزادات، الأشهر في فيينا والواقعة في وسط المدينة، وقوع حادث سرقة، لكنها لم تورد مزيدا من التفاصيل.



كان من المقرر أن تباع اللوحة، التي قُدرت قيمتها بما بين 120و160 ألف يورو، في مزاد مساء الأربعاء.



