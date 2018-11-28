وأهدى الهداف الأرجنتيني كل لاعب في إنتر ميلانو ساعة من نوع "روليكس"، تعبيرا لهم على امتنانه، لمساعدته في الحصول على لقب هداف الدوري الموسم الماضي.

وحصل إيكاردي على لقب هداف الكالتشيو، متشاركا اللقب مع الإيطالي تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو، حيث سجل كلاهما 29 هدفا خلال الموسم الماضي.



ونشر قائد "النيراتزوري" صورا لزملائه وساعات "روليكس" الجديدة على حسابه بتطبيق إنستغرام، وكتب معلقا: "بالتأكيد لن أنسى لقب الهداف لموسم 2017/2018، ولكنني لا أريد أن أعيش هذه الذكرى لوحدي، فلولاكم لما كان الأمر ممكنا".



وذكر موقع "فوتبول إيطاليا"، أن اللاعب أهدى 23 ساعة روليكس لزملائه في النادي الإيطالي، حتى الذين غادروا الفريق مطلع هذا الموسم، ومنهم البرتغالي جواو كانسيلو، الذي يلعب بيوفنتوس هذا الموسم.





