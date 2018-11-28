وقال الشهود إن إل تشابو كان غنيا جدا، حيث كان يملك حديقة حيوان خاصة، ومنازل على الشاطئ، من بينهم واحد اشتراه بـ10 ملايين دولار، كما كان يسافر إلى سويسرا من أجل تلقي علاج مضاد للشيخوخة.

وأشار أحد الشهود، خلال محاكمة زعيم المخدرات الثلاثاء الماضي في الولايات المتحدة، إلى أن إل تشابو كان يعيش حياة باذخة.

وأضاف: "كان يملك منازلا في كل الشواطئ ومزارع في كل ولاية، كما كان يمنح موظفيه سيارات فاخرة".

وتابع: "لديه طائرات خاصة كان يستخدمها للتنقل بين منازله ومزارعه، أما حديقته فتضم جل أنواع الحيوانات، بما في ذلك الأسود والنمور والفهود".

كما وصف الشاهد كيف كان فريق إل تشابو يعمل على تهريب الأطنان من الكوكايين إلى أميركا، من خلال أنفاق محفورة تحت الحدود، قائلا "كانوا يستخدمون علبا مزيفة للفلفل الحار من أجل تهريب المخدرات".

ويواجه "إل تشابو" عقوبة السجن المؤبد إذا ما أدين في نيويورك بالتهم الموجهة إليه، في محاكمة يتوقع أن تستمر أكثر من 4 أشهر.

ويحاكم تاجر المخدرات الأشهر في العالم، والبالغ من العمر 61 عاما، في الولايات المتحدة التي تسلمته من بلده المسكيك لمحاكمته بتهمة إدخال 154 طنا من الكوكايين إلى الأراضي الأميركية.