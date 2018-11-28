وظهر محافظ نينوى، نوفل العاكوب، وهو يوبخ مدير مدرسة لاتهامه بضرب التلاميذ، ولكن التوبيخ اتخذ منحى "شخصيا" واعتبره كثيرون مبالغا فيه.

وظهر العاكوب وهو يصرخ بوجه مدير المدرسة قائلا: "ألا تستحي على نفسك.. أحضرت بعض الأطفال وقمت بضربهم.. أنت رجل مسن".

واستمر العاكوب بإهانة المدير حتى بدأ بالصراخ عليه وطرده خارجا، قبل أن يعيده مجددا ليستكمل فاصل التوبيخ، مع استمرار محاولات المدير تبرير أفعاله.

ويبدو أن فيديو التوبيخ لم يكن بمصلحة محافظ نينوى، حيث هاجم الشارع العراقي المحافظ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ووصل الأمر إلى مطالبة نقابة المعلمين بإقالته من منصبه.

كما طالبت نقابة المعلمين العراقيين، رئيس الوزراء ومجلس محافظة نينوى وجميع الجهات المعنية، بإحالة المحافظ للمساءلة القانونية لتجاوزه صلاحياته وتعمده نشر مقطع فيديو أهان فيه مدير مدرسة عبد الله بن جابر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت النقابة إلى احتفاظها بحق الرد القانوني بمقاضاة المحافظ وفق القانون، داعية مجلس القضاء الأعلى بتفعيل قانون حماية المعلمين الذي أقر في العام الجاري ردعاً للمتجاوزين.

وشارك النائب محمد الكربولي في انتقاد المحافظ، الثلاثاء، وأكد على ضرورة تطبيق محافظ نينوى القانون بدلا من الاستعراض الإعلامي، مشيرا إلى أنه فعل نفس فعل مدير المدرسة الذي صرخ عليه.