ويبدأ الفيديو، الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الثلاثاء، بلقطات من داخل السيارة، التي كان يبدو أنها تسير بسرعة كبيرة، قبل أن تصطدم بجانب الطريق، وكان الزوجان في هذا الوقت يتشاجران.

لكن الأمر لم يتوقف عند مجرد تصادم عادي، إذ رصد فيديو سجلته كاميرا المركبة، وهي تنقلب مرات عدة، قبل أن تقذف شخصا في الهواء، سرعان ما سقط بقوة فوق قضبان سياج منزل.

وبدا أنه في حال نجا من كان في داخل السيارة، فإنه لن ينجو من القضبان، لكن لحسن الحظ نجت الزوجة التي سقطت عليها.

وذكرت "ديلي ميل" نقلا عن تقارير محلية، أن المرأة نقلت إلى المستشفى، وهي تنزف دما من رأسها، لكن إصابتها غير مهددة لحياتها.

وأوضحت أن الحادث وقع، الجمعة، في مدينة كايلي بمقاطعة قويتشو شرقي الصين.

وقال ضابط في الشرطة، إنهم عثروا على شخصين مصابين، رجل وامرأة لدى وصولهم إلى مكان الحادث.

وبعد إخضاعه لفحص الكحول، تبين أن الزوج السائق، كان يقود تحت تأثير الكحول، وفق ما قالت الشرطة التي أشارت إلى أنها تعتقد أن الزوجة لم تكن ترتدي حزام الأمان، الأمر الذي ساعد في قذفها خارج السيارة بقوة.

وأضاف الضابط، أنه لحسن الحظ أن قضبان السياج كانت خشبية ومسطحة، ولم تكن معدنية أو ذات قمم مدببة، لكن وضع الزوجة أسوأ.